Хасбик дал прогноз на бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски

Российский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) поделился своими ожиданиями от чемпионского противостояния на турнире UFC 284 в Австралии в легком дивизионе между российским бойцом и действующим чемпионом Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Фото: ufc ufc

«Думаю, Ислам размажет Волкановски. Потому что даже я сам дважды избивал Алекса. Однажды я размазал бургер по лицу Волкановски. Махачев его вообще не почувствует», — заявил Хасбик в интервью ютуб-каналу Nelk Boys.

Бой за чемпионский пояс в легком весе состоится на турнире UFC 284 в Перте (Австралия) 11 февраля.

31-летний Ислам Махачев провел в профессиональном MMA 24 поединка, в которых одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Осенью 2022 года он победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе.