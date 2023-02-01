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5 часов назад

Хасбик дал прогноз на бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски на UFC 284

Спорт день за днем

Российский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) поделился своими ожиданиями от чемпионского противостояния на турнире UFC 284 в Австралии в легком дивизионе между российским бойцом и действующим чемпионом Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Хасбик дал прогноз на бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски
Фото: ufcufc

«Думаю, Ислам размажет Волкановски. Потому что даже я сам дважды избивал Алекса. Однажды я размазал бургер по лицу Волкановски. Махачев его вообще не почувствует», — заявил Хасбик в интервью ютуб-каналу Nelk Boys.

Бой за чемпионский пояс в легком весе состоится на турнире UFC 284 в Перте (Австралия) 11 февраля.

31-летний Ислам Махачев провел в профессиональном MMA 24 поединка, в которых одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Осенью 2022 года он победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе.

34-летний Алекс Волкановски провел в профессиональном MMA 26 боев, в которых одержал 25 побед и один раз проиграл.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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