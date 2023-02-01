Фёдор Емельяненко высказался о Дане Уайте

«Почему Нганну ушёл? Если бы Дана Уайт хотел, он бы подписал и Фёдора Емельяненко, и Фрэнсиса Нганну. Но в то время, скажем, Дана Уайт вёл себя поскромнее. Не так, как сейчас. Сейчас он уж совсем что-то. Не знаю, позволяет себе всё», — сказал Емельяненко на канале OCTAGON TV в YouTube.