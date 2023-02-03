Махачев рассказал об ожиданиях от титульного поединка

«Честно говоря, я хочу нокаутировать Волкановски. По одной простой причине – все говорят, что Ислам борец. Но я хочу показать остальным свои удары, и на что они способны. Алекс – невысокий парень, верю, что смогу его нокаутировать», – приводит слова Махачева журналист ESPN Карлос Контрерас.