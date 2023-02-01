Махачев показал архивный снимок с Хабибом 2009 года

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивным снимком 2009 года. Помимо Махачева, на фото присутствует его товарищ, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, а также бойцы ММА Алексей Олейник и Марат Магомедов.
«Мой первый серьёзный результат. Чемпионат России по боевому самбо, 2009 год», — написал Махачев.
В настоящий момент Махачев готовится к поединку с австралийцем Александром Волкановски. Он состоится 12 февраля в Перте (Австралия). В активе Махачева 24 боя в ММА, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение.