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4 часа назад

«Желаю Федору Емельяненко, чтобы он победил Бейдера и обошелся без травм» — Поветкин

Матч ТВиещё 4

Олимпийский чемпион 2004 года, экс регулярный чемпион WBA, бывший обладатель временного пояса WBC в тяжелом весе Александр Поветкин в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что желает Федору Емельяненко добиться победы над американцем Райаном Бейдером и обойтись без травм.

Поветкин обратился к Федору Емельяненко перед его боем с Бейдером
Фото: матч тв матч тв

Поединок Емельяненко и чемпиона Bellator в тяжелом весе Бейдера состоится 4 февраля в Инглвуде (США). Первая встреча бойцов, которая прошла в январе 2019 года, закончилась победой американца нокаутом в первом раунде.

— Конечно, у меня есть пожелание для Федора — чтобы он победил и без травм, чтобы у него всё было хорошо. Честно говоря, я раньше следил за его карьерой, за его боями, переживал. Знаю, что Федор уже встречался с предстоящим оппонентом. Будет интересный бой, — сказал Поветкин «Матч ТВ» во время третьего Всероссийского боксерского форума.

— Федору 46 лет. И многие на фоне этой цифры могут вести дискуссию на тему: «Нужно вовремя уходить».

— Ну как «вовремя»? Кто знает, когда вовремя? Вот все говорят про это. Если ему хочется драться, если позволяет здоровье, почему нет?

— А как у вас со здоровьем?

— Получше. Надо пройти осмотр.

Всего на счету 46 летнего Емельяненко 40 побед и шесть поражений в MMA, Бейдер одержал 30 побед при семи поражениях.

Прямые трансляции турниров по MMA проходят на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

MMA,Александр Поветкин,Федор Емельяненко,
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