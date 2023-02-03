Поветкин обратился к Федору Емельяненко перед его боем с Бейдером

— Конечно, у меня есть пожелание для Федора — чтобы он победил и без травм, чтобы у него всё было хорошо. Честно говоря, я раньше следил за его карьерой, за его боями, переживал. Знаю, что Федор уже встречался с предстоящим оппонентом. Будет интересный бой, — сказал Поветкин «Матч ТВ» во время третьего Всероссийского боксерского форума.