Волкановски о бое с Махачевым: постараюсь найти его подбородок

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя с россиянином Исламом Махачевым, передает Fox Sports Australia.
«Я должен или выиграть раунды, или вырубить его. И я буду накладывать на него руки в попытке найти подбородок. И это будет непросто», — сказал Волкановски.
12 февраля 2023 года россиянин будет защищать свой пояс в бою против Волкановски на турнире UFC-284.
22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.
До ухода из профессионального спорта чемпионским поясом в легком весе владел другой россиянин — Хабиб Нурмагомедов.