Чендлер сравнил Нурмагомедова и Махачева

Боец UFC в лёгком весе Майкл Чендлер сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Оба россиянина смогли стать обладателями чемпионского пояса.
«Нурмагомедов лучше Махачева. Хабиб был агрессивным, я бы так это назвал. Когда он дрался, то так наваливался на бойца, казалось, что хочет сломать сопернику позвоночник. Махачев дерётся эффективно, проводит тейкдауны.
Нурмагомедов активнее сверху, постоянно хотел схватить за запястье и ударить. Боец прошёл путь от крутого рестлера, ломающего спины, до парня, пробивающего дыру в голове мощным ударом.
Так сказал, словно Хабиб в 10 раз лучше Ислама. Это не так. Просто Махачев ещё не показал себя на 100%. Исламу необходимо стать немного агрессивнее», — приводит слова Чендлера MMA News.