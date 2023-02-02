Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
4 часа назад

Чендлер сравнил Нурмагомедова и Махачева

Betassist

Боец UFC в лёгком весе Майкл Чендлер сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Оба россиянина смогли стать обладателями чемпионского пояса.

Чендлер сравнил Нурмагомедова и Махачева
Фото: личные соцсети Нурмагомедоваличные соцсети Нурмагомедова

«Нурмагомедов лучше Махачева. Хабиб был агрессивным, я бы так это назвал. Когда он дрался, то так наваливался на бойца, казалось, что хочет сломать сопернику позвоночник. Махачев дерётся эффективно, проводит тейкдауны.

Нурмагомедов активнее сверху, постоянно хотел схватить за запястье и ударить. Боец прошёл путь от крутого рестлера, ломающего спины, до парня, пробивающего дыру в голове мощным ударом.

Так сказал, словно Хабиб в 10 раз лучше Ислама. Это не так. Просто Махачев ещё не показал себя на 100%. Исламу необходимо стать немного агрессивнее», — приводит слова Чендлера MMA News.

MMA,Майкл Чендлер,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители