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3 часа назад

Шон О’Мэлли считает, что Стерлинг симулирует травму

Чемпионат.com

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, и его тренер Тим Велч считают, что Алджамейн Стерлинг симулирует травму.

Шон О’Мэлли считает, что Стерлинг симулирует травму
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее Стерлинг заявил, что должен восстановиться из-за травмы бицепса и поэтому не принимает бой с Генри Сехудо. Однако в сети появилось видео, где Стерлинг помогает готовиться к бою своему другу Мерабу Двалишвили.

«Алджамейн держал лапы для тайского бокса, а это худшее, что можно придумать при такой травме. Я знаю, о чём говорю, потому что у меня была такая травма», — сказал Велч в видео на YouTube-канале Шона О’Мэлли.

«Я думаю, он просто использует эту отговорку, чтобы отдохнуть. Говорит, что травмирован, и никто не ждёт, что он выйдет на бой», — сказал О ‘Мэлли.

Ранее сообщалось, что Стерлинг свой следующий бой может провести с Генри Сехудо, который возобновил карьеру.

MMA,Мераб Двалишвили,Генри Сехудо,
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