Исмаилов отреагировал на слухи о поединке с бойцом Bellator Йоэлем Ромеро

«Тут в интернете гуляет информация, что я вызвал на бой Ромеро. На самом деле я ответил на вопрос: что если его подпишут в АСА и предложат мне бой?! Я сказал, что это интересно, Ромеро – это большое имя в нашем спорте, но, если я выиграю у него, всё равно скажут: «Он стар и Ромеро уже не тот». Теперь я вижу комментарии людей под фото, где красуемся я и Ромеро.



«Это не твой уровень, Мага, Ромеро тебя размотает, Ромеро слишком хорош для него». Я прямо сейчас смеюсь вам в лицо, так, что звуковые волны потряхивают ваши щёчки. У меня дежавю ребята, это уже было… и не раз. Ромеро, несмотря на свой возраст, остаётся очень хорош и конкурентен, но, если такое случится и мы зайдём в клетку, все, кто не давал мне шансов, обязательно скажут: «Ромеро уже не тот, он стар». Не говорите мне, что я чего-то не смогу, поберегите своего излюбленного Ромеро, мне ведь он тоже нравится», — написал Исмаилов у себя в социальных сетях.