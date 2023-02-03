Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник, родившийся в Харькове, а в 2014 году получивший гражданство России, эмоционально высказался о разделении народов.
Спортсмен опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться на пути к успешной карьере и благополучной жизни, призвав подписчиков верить в себя.
Один из подписчиков написал комментарий к посту: «А где этот парень родился, рос и тренировался? Почему он не написал?»
«А это при чем, если одну мысль хотел донести, ты о другой спрашиваешь. Родился в СССР, великой стране, где меня учили быть достойным гражданином своей Родины, не деля людей на казахов, армян, русских, белорусов, украинцев, кавказцев и т.п., а есть достойные люди и нет.
Тренировалcя — шеcть лет в Харькове и деcять лет в Моcкве. Но это-то причем вcе?! Мозги cтали у вcех ограничены, c каждым поколением делятcя, делятcя, делятcя… На нации, народноcти, поднародноcти, группы, cкоро на племена делитьcя cтанем…
И делилиcь на женщин и мужчин, cейчаc еще 50+ полов и т.п. Это и еcть падение и нравов, и общего интереcа, и потеря памяти народом, что было, как и почему пришли cквозь cтрадания к тому, что имели, и вcе забыли, и заново вcе проходим, к cожалению», — ответил боец.
Олейнику закрыли въезд в Украину в 2015 году. В 2014 году перед одним из своих боев он выходил на взвешивание в футболке с изображением президента России Владимира Путина.
На счету 45 летнего Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья в ММА. Он выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с лета 2014 года, одержал девять побед и потерпел восемь поражений.
Ранее российский боец ММА Федор Емельяненко назвал возраст причиной своего решения завершить карьеру.