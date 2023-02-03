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5 часов назад

Федор Емельяненко рассказал о реакции на перенос последнего боя из России в США

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN рассказал о реакции на перенос его последнего боя из России в США.

Федор Емельяненко рассказал о реакции на перенос последнего боя из РФ в США
Фото:  BELLATOR MMA BELLATOR MMA

Спортсмен заявил, что абсолютно не переживает из-за этого, так как уже провел поединок в России.

«Все получилось так, как планировал [глава Bellator] СкотСкотт Кокер. Мой уход увидят японские, российские и американские фанаты», — подчеркнул он.

Федор Емельяненко проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером в Инглвуде (США, штат Калифорния). Поединок пройдет 4 февраля на турнире Bellator 290. По итогам боя определится чемпион организации в тяжелом весе, на данный момент поясом владеет американец.

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Емельяненко встречался с Бейдером 26 января 2019 года. Тогда представитель США одержал победу нокаутом в первом раунде.

MMA,Скотт Кокер,Федор Емельяненко,
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