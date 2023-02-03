Федор Емельяненко рассказал о реакции на перенос последнего боя из РФ в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN рассказал о реакции на перенос его последнего боя из России в США.

Фото: BELLATOR MMA BELLATOR MMA

Спортсмен заявил, что абсолютно не переживает из-за этого, так как уже провел поединок в России.

«Все получилось так, как планировал [глава Bellator] СкотСкотт Кокер. Мой уход увидят японские, российские и американские фанаты», — подчеркнул он.

Федор Емельяненко проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером в Инглвуде (США, штат Калифорния). Поединок пройдет 4 февраля на турнире Bellator 290. По итогам боя определится чемпион организации в тяжелом весе, на данный момент поясом владеет американец.