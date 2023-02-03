Бейдер прокомментировал возможность провести бой против Федора Емельяненко

Проведение поединка с россиянином Федором Емельяненко является честью для американского бойца Райана Бейдера. Об этом Бейдер в пятницу заявил ТАСС.
Поединок Емельяненко - Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе.
"Для меня является честь то, что я проведу против Федора последний бой в его карьере, - сказал Бейдер. - Федор Емельяненко - легендарный человек в нашем виде спорта, мы уже дрались один раз. Теперь он хочет взять у меня реванш, я понимаю его мотивацию. Уверен, весь мир будет смотреть за нашим поединком".
Бейдеру 39 лет, на его счету 30 побед и семь поражений. В январе 2019 года он победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.
Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний поединок он провел в октябре 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Емельяненко также является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко является президентом Союза ММА России.