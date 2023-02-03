Бейдер прокомментировал возможность провести бой против Федора Емельяненко

"Для меня является честь то, что я проведу против Федора последний бой в его карьере, - сказал Бейдер. - Федор Емельяненко - легендарный человек в нашем виде спорта, мы уже дрались один раз. Теперь он хочет взять у меня реванш, я понимаю его мотивацию. Уверен, весь мир будет смотреть за нашим поединком".