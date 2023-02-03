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5 часов назад

«Думаю, будет месяца через 3-4». Бетербиев – о возможном бое с Биволом

Чемпионат.com

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал, когда может состояться бой с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом.

Бетербиев рассказал о возможном бое с Биволом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Думаю, будет месяца через 3-4. Я в Рамадан не боксирую, после Рамадана где то. Полноценно полтора два месяца нужно готовиться. Хотя я с Джо Смитом начал подготовку в Рамадан, две недели тогда тренировался», – приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».

Напомним, в последнем поединке Бетербиев победил британца Энтони Ярда. Бивол в последнем бою одержал победу над представителем Мексики Хильберто Рамиресом.

Ранее президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился мыслями о потенциальном поединке между двумя непобеждёнными российскими боксёрами.

MMA,Рамирес Хильберто,Артур Бетербиев,Дмитрий Бивол,Джо Смит,
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