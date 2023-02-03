Бетербиев рассказал о возможном бое с Биволом

«Думаю, будет месяца через 3-4. Я в Рамадан не боксирую, после Рамадана где то. Полноценно полтора два месяца нужно готовиться. Хотя я с Джо Смитом начал подготовку в Рамадан, две недели тогда тренировался», – приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».