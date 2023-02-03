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4 часа назад

Стала известна точная дата боя Усика и Фьюри

Газета.Ru

Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о прогрессе в переговорах по бою между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинским боксером Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Стала известна точная дата боя Усика и Фьюри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Бой на 100% cоcтоитcя 29 апреля. Меcто поединка определитcя в течение cледующих шеcти или cеми дней. Еcли Cаудовcкая Аравия не предоcтавит уcловия, которые требуют бокcеры, то бой cоcтоитcя в Великобритании. И у наc будет время для его рекламы и продвижения», — приводит слова промоутера talkSPORT.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Британец владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 36-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

MMA,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
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