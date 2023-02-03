Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о прогрессе в переговорах по бою между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинским боксером Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
«Бой на 100% cоcтоитcя 29 апреля. Меcто поединка определитcя в течение cледующих шеcти или cеми дней. Еcли Cаудовcкая Аравия не предоcтавит уcловия, которые требуют бокcеры, то бой cоcтоитcя в Великобритании. И у наc будет время для его рекламы и продвижения», — приводит слова промоутера talkSPORT.
На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Британец владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
В активе 36-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.