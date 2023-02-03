Махачев недоволен раскруткой UFC 284

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что промоушен не делает достаточно, чтобы улучшить продажи турнира UFC 284, на котором россиянин подерется с Алексом Волкановски.
«Вижу, что не такая большая раскрутка. У Уайта самого большие проблемы, он ей внимания много не уделяет. Здесь, в Перте, все знают о поединке и ждут его.
А в плане платных трансляций – да, можно было сделать больше. Виделись с Волкановски всего раз, в Сиднее.
Турне можно было организовать по миру, в Америке конференцию сделать», – сказал Махачев.