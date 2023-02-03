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4 часа назад

Махачев недоволен раскруткой UFC 284: «Турне можно было организовать, в Америке конференцию сделать»

Sports.ru

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что промоушен не делает достаточно, чтобы улучшить продажи турнира UFC 284, на котором россиянин подерется с Алексом Волкановски.

Махачев недоволен раскруткой UFC 284
Фото: sports.rusports.ru

«Вижу, что не такая большая раскрутка. У Уайта самого большие проблемы, он ей внимания много не уделяет. Здесь, в Перте, все знают о поединке и ждут его.

А в плане платных трансляций – да, можно было сделать больше. Виделись с Волкановски всего раз, в Сиднее.

Турне можно было организовать по миру, в Америке конференцию сделать», – сказал Махачев.

MMA,Алекс Волкановски,Ислам Махачев,
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