Евгений Гончаров прокомментировал предстоящий бой Емельяненко с Бейдером

Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров в интервью «Матч ТВ» заявил, что Федор Емельяненко в первом или втором раунде победит американца Райана Бейдера.
Поединок Емельяненко и чемпиона Bellator в тяжелом весе Бейдера состоится 4 февраля в Инглвуде (США). Первая встреча бойцов, которая прошла в январе 2019 года, закончилась победой американца нокаутом в первом раунде.
— Федору предстоит поединок с непростым соперником, — сказал Гончаров «Матч ТВ». — Я Бейдера списал со счетов где то год назад. Говорил, что он уже не в кондициях, он проиграл сначала Вадиму Немкову, а потом Кори Андерсону в первом раунде. И я думал, что на этом всё. Но эти поединки были в 93 кг. Далее Бейдер дрался с Вальком Молдавским (в январе 2022 года) за пояс в тяжелом весе. И Райан показал очень сильный бой, что он справился со своими проблемами.
Бейдера нельзя недооценивать. Хотя в бою с Валентином было спорное решение. На мой взгляд, 3–2 по раундам выиграл Молдавский, но подняли руку Бейдеру… Бой, если не ошибаюсь, проходил в городе Бейдера. Но суть в том, что Бейдер — это опасный соперник. Уверен, Федор это понимает. Знаю, что сейчас он готовился, ребята ему помогали. Надеюсь, что Федор подошел к поединку без травм и в лучшей форме.
— Ваш прогноз на это противостояние?
— Если победит Федор, чего я искренне желаю, то бой закончится в первом, максимум во втором раунде. Нокаутом. Будет попадание правой навстречу, а потом добивание.
— То есть вы предполагаете плюс минус повторение сценария поединка Емельяненко старшего против американца Тимоти Джонсона? В своем последнем бою россиянин в октябре 2021 года на единственном турнире Bellator в России на второй минуте нокаутировал соперника.
— Да да. Я просто видел, за счет чего он может победить. Когда мы были вместе с ним на сборах, он оттачивал свой этот удар справой. И удар у него очень сильный. Если Федор в этих маленьких перчатках зацепить, дальше будет делом техники, чтобы добить.
Всего на счету 46 летнего Емельяненко 40 побед и шесть поражений в MMA, Бейдер одержал 30 побед при семи поражениях.
«Матч ТВ» и тематические каналы холдинга в прямом эфире показывает все турниры АСА. Ближайшее шоу лиги пройдет 17 марта в Краснодаре, в рамках которого свой следующий бой проведет Евгений Гончаров против чемпиона лиги Алихана Вахаева.