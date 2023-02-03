Евгений Гончаров прокомментировал предстоящий бой Емельяненко с Бейдером

— Федору предстоит поединок с непростым соперником, — сказал Гончаров «Матч ТВ». — Я Бейдера списал со счетов где то год назад. Говорил, что он уже не в кондициях, он проиграл сначала Вадиму Немкову, а потом Кори Андерсону в первом раунде. И я думал, что на этом всё. Но эти поединки были в 93 кг. Далее Бейдер дрался с Вальком Молдавским (в январе 2022 года) за пояс в тяжелом весе. И Райан показал очень сильный бой, что он справился со своими проблемами.