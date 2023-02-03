Гаджиев объяснил, почему Емельяненко не поздравляет соотечественников из UFC

«Ему дела до этого нет. В принципе, Фёдор дал чётко понять, что за индустрией особо не следит, что у него есть своя команда, он реально за этих ребят топит, продвигает их. Всё, остальное для него не так важно. Это позиция, и в этом ничего такого нет. Ну вот так решил, значит. Мы за это его осуждать не должны.