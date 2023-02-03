Известный журналист предложил идею Bellator, как попрощаться с Емельяненко

«Кто лицо промоушена Pride? Кто может стать единственным одновременным чемпионом Pride и Bellator? Великий Фёдор Емельяненко. Было бы отлично, если в октагон выйдут такие легенды смешанных единоборств, как Ренцо и Ройс Грейси, Дэн Хендерсон, Чак Лидделл и другие. Все они встанут по бокам, а потом Фёдор пройдёт между ними, и все аплодируют. Идея на миллион долларов», — сказал Хельвани в шоу The MMA Hour.