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3 часа назад

Хельвани предложил идею Bellator, как попрощаться с Фёдором Емельяненко

Чемпионат.comиещё 1

Известный спортивный журналист Ариэль Хельвани предложил идею президенту Bellator Скотту Кокеру идею, как можно попрощаться с российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко. В ночь на 5 февраля в рамках главного события турнира Bellator 290 Фёдор Емельяненко сразится с американцем Райаном Бейдером за титул чемпиона в тяжёлом весе. Это последний поединок россиянина в ММА.

Известный журналист предложил идею Bellator, как попрощаться с Емельяненко
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кто лицо промоушена Pride? Кто может стать единственным одновременным чемпионом Pride и Bellator? Великий Фёдор Емельяненко. Было бы отлично, если в октагон выйдут такие легенды смешанных единоборств, как Ренцо и Ройс Грейси, Дэн Хендерсон, Чак Лидделл и другие. Все они встанут по бокам, а потом Фёдор пройдёт между ними, и все аплодируют. Идея на миллион долларов», — сказал Хельвани в шоу The MMA Hour.

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