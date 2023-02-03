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4 часа назад

Махачев признался, что Хабиба не хватает на тренировках

Чемпионат.comиещё 1

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев рассказал о тренировках без Хабиба Нурмагомедова в преддверии титульного поединка с Алексом Волкановски.

Махачев признался, что Хабиба не хватает на тренировках
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Нам его не хватает. Мы очень по нему скучаем и Хабиб уже не проводит так много времени в спортзале. Он много путешествует, у него бизнес и семья. Но иногда он всё же приходит, даёт мне какие-то советы. Планы строим вместе, но сейчас он проводит время с семьёй», — рассказал Махачев в интервью журналисту Карлосу Легаспи.

Титульный бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия. В активе Ислама Махачева 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при 24 поединках. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях в ММА.

MMA,Алекс Волкановски,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,
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