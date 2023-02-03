Махачев признался, что Хабиба не хватает на тренировках

«Нам его не хватает. Мы очень по нему скучаем и Хабиб уже не проводит так много времени в спортзале. Он много путешествует, у него бизнес и семья. Но иногда он всё же приходит, даёт мне какие-то советы. Планы строим вместе, но сейчас он проводит время с семьёй», — рассказал Махачев в интервью журналисту Карлосу Легаспи.