Российский боец ММА усомнился в легендарности карьеры Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о карьере Федора Емельяненко, который принял решение закончить выступление в ММА после поражения от представителя США Райана Бейдера. Его слова передает Sport24.
«У Федора была легендарная карьера? Начало было сильное. Легендарная? Я не знаю… Не готов ответить с такой формулировкой. Он заработал денег и был на хорошей серии в свое время. Было ли ошибкой проводить реванш с Бейдером? Зато о Федоре все говорили. Жизнь продолжается», — сказал Харитонов.
Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.
В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.