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5 часов назад

Российский боец ММА Харитонов усомнился в легендарности карьеры Федора Емельяненко

Газета.Ru

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о карьере Федора Емельяненко, который принял решение закончить выступление в ММА после поражения от представителя США Райана Бейдера. Его слова передает Sport24.

Российский боец ММА усомнился в легендарности карьеры Емельяненко
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У Федора была легендарная карьера? Начало было сильное. Легендарная? Я не знаю… Не готов ответить с такой формулировкой. Он заработал денег и был на хорошей серии в свое время. Было ли ошибкой проводить реванш с Бейдером? Зато о Федоре все говорили. Жизнь продолжается», — сказал Харитонов.

Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.

MMA,Сергей Харитонов,Федор Емельяненко,
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