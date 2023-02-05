Российский боец ММА усомнился в легендарности карьеры Емельяненко

«У Федора была легендарная карьера? Начало было сильное. Легендарная? Я не знаю… Не готов ответить с такой формулировкой. Он заработал денег и был на хорошей серии в свое время. Было ли ошибкой проводить реванш с Бейдером? Зато о Федоре все говорили. Жизнь продолжается», — сказал Харитонов.