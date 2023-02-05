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4 часа назад

Фёдор Емельяненко: думаю, мог победить Бейдера

Чемпионат.com

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил на вопрос, есть ли у него какие-то сожаления в профессиональной карьере.

Емельяненко: думаю, мог победить Бейдера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Есть ли сожаления? Вот, думаю, мог победить Райана Бейдера, но не сделал этого», — сказал боец на пресс-конференции.

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал бой за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.

Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Американец защитил чемпионский пояс.

Это был последний бой Фёдора Емельяненко в карьере в ММА. Боец подтвердил это после боя с Бейдером. Всего у Емельяненко-старшего 40 побед в смешанных единоборствах при семи поражениях. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.

MMA,Федор Емельяненко,
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