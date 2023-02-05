Емельяненко: думаю, мог победить Бейдера

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил на вопрос, есть ли у него какие-то сожаления в профессиональной карьере.

«Есть ли сожаления? Вот, думаю, мог победить Райана Бейдера, но не сделал этого», — сказал боец на пресс-конференции.

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал бой за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.

Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Американец защитил чемпионский пояс.