Цзю похвалил Емельяненко за решительность выйти в октагон в 46 лет

«Я очень горжусь тем, что сделал Федор. Он много чего доказал в своей карьере. В таком возрасте выйти на ринг — дорогого стоит. Невероятное уважение к Емельяненко как было, так и остается. Неважно, что он уступил более молодому и подготовленному спортсмену.



Будущее Федора? Не знаю, не спрашивал о его дальнейших планах. На его боях росло огромное количество молодых парней. Чем бы он ни решил заниматься, я желаю ему удачи», — приводит слова Цзю «Матч ТВ».