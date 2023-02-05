Цзю похвалил Емельяненко за решительность выйти в октагон в 46 лет

Российский боксер Константин Цзю прокомментировал поражение бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко на турнире Bellator 290 в бою против американца Райана Бейдера.
По его словам, вклад 46-летнего россиянина в развитие спорта, несмотря на неудачу в поединке, останется незыблемым.
«Я очень горжусь тем, что сделал Федор. Он много чего доказал в своей карьере. В таком возрасте выйти на ринг — дорогого стоит. Невероятное уважение к Емельяненко как было, так и остается. Неважно, что он уступил более молодому и подготовленному спортсмену.
Будущее Федора? Не знаю, не спрашивал о его дальнейших планах. На его боях росло огромное количество молодых парней. Чем бы он ни решил заниматься, я желаю ему удачи», — приводит слова Цзю «Матч ТВ».
Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.