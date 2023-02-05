Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

Чемпион мира по самбо Гольцов объяснил нокаут Емельяненко долгим простоем в карьере

Газета.Ru

Двукратный чемпион мира по боевому самбо Денис Гольцов прокомментировал поражение бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко на турнире Bellator 290 в бою против американца Райана Бейдера.

Чемпион мира по самбо объяснил нокаут Емельяненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, окончание спортивного пути 46-летнего россиянина было бы более радостным, если бы он не делал длительных пауз в профессиональной карьере.

«Говорить о богатом наследии Федора не имеет смысла, тут и так все понятно. Достаточно посмотреть на ребят из его школы, которые держат пояса. Что касается боя... Результат есть, уже хорошо. Емельяненко в любом случае молодец, свою работу делает качественно.

Федору нужно было уходить раньше? Не нужно было делать таких перерывов», — приводит слова Гольцова «Матч ТВ».

Бой против американца Райана Бейдера, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

MMA,Денис Гольцов,Федор Емельяненко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители