Чемпион мира по самбо объяснил нокаут Емельяненко

«Говорить о богатом наследии Федора не имеет смысла, тут и так все понятно. Достаточно посмотреть на ребят из его школы, которые держат пояса. Что касается боя... Результат есть, уже хорошо. Емельяненко в любом случае молодец, свою работу делает качественно.



Федору нужно было уходить раньше? Не нужно было делать таких перерывов», — приводит слова Гольцова «Матч ТВ».