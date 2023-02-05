Чемпион мира по самбо объяснил нокаут Емельяненко

Двукратный чемпион мира по боевому самбо Денис Гольцов прокомментировал поражение бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко на турнире Bellator 290 в бою против американца Райана Бейдера.
По его словам, окончание спортивного пути 46-летнего россиянина было бы более радостным, если бы он не делал длительных пауз в профессиональной карьере.
«Говорить о богатом наследии Федора не имеет смысла, тут и так все понятно. Достаточно посмотреть на ребят из его школы, которые держат пояса. Что касается боя... Результат есть, уже хорошо. Емельяненко в любом случае молодец, свою работу делает качественно.
Федору нужно было уходить раньше? Не нужно было делать таких перерывов», — приводит слова Гольцова «Матч ТВ».
Бой против американца Райана Бейдера, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.