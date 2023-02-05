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1 час назад

Дана Уайт: никогда не считал Фёдора Емельяненко одним из величайших бойцов

Чемпионат.comиещё 1

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не считает легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко одним из величайших бойцов ММА.

Президент UFC: никогда не считал Емельяненко одним из величайших бойцов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я бы не хотел критиковать парня, потому что сегодня он завершил карьеру но вы помните мои старые интервью. Я никогда не считал, что Фёдор был так уж хорош. Понимаете, его нокаутировал средневес Дэн Хендерсон. Люди любят его, хвалят его, но он никогда себя не проверял здесь, на этом уровне. Я его никогда не считал одним из величайших бойцов. Антипатии к нему нет. Мы пытались его подписать в UFC, но этого не случилось. Что есть, то есть», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC Vegas 68.

Фёдор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру техническим нокаутом в своём последнем бою в ММА. У россиянина 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

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