Нурмагомедов признался, что Емельяненко был одним из его любимых бойцов

«Когда я рос, у меня было три любимых бойца. Когда мне было 16 лет, они были как раз на пике. Это были Фёдор Емельяненко, Маурисио Руа и Жорж Сен-Пьер. Эти парни были в расцвете своих сил, чемпионы PRIDE и UFC, и я рос на их боях», — сказал Хабиб на видео, размещённом в социальных сетях.