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1 час назад

Хабиб Нурмагомедов признался, что Фёдор Емельяненко был одним из его любимых бойцов

Чемпионат.comиещё 2

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что россиянин Фёдор Емельяненко был одним из его любимых бойцов в детстве.

Нурмагомедов признался, что Емельяненко был одним из его любимых бойцов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Когда я рос, у меня было три любимых бойца. Когда мне было 16 лет, они были как раз на пике. Это были Фёдор Емельяненко, Маурисио Руа и Жорж Сен-Пьер. Эти парни были в расцвете своих сил, чемпионы PRIDE и UFC, и я рос на их боях», — сказал Хабиб на видео, размещённом в социальных сетях.

Напомним, 5 февраля Емельяненко сразился за чемпионский титул Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. После этого боя россиянин завершил карьеру в ММА. Всего у бойца 40 побед в смешанных единоборств при семи поражениях.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Федор Емельяненко,
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