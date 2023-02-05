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2 часа назад

Федор Емельяненко рассказал, каким хочет остаться в памяти фанатов

Газета.Ru

Российский боец Федор Емельяненко, который 5 февраля провел свой прощальный поединок в ММА, рассказал, каким хочет остаться в памяти фанатов смешенных боевых искусств, передает Sport24.

Емельяненко рассказал, каким хочет остаться в памяти фанатов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я же говорил: хотел бы, чтобы люди запомнили меня как верующего человека. Я принимал и победы, и поражения. Вы видели, что весь зал болел. И слава Богу. Я надеюсь, что заслужил эту публику своими выступлениями, а не трештоком или какими-то высказываниями», — заявил Емельяненко.

Сегодня Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.

Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

MMA,Федор Емельяненко,
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