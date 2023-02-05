Емельяненко рассказал, каким хочет остаться в памяти фанатов

«Я же говорил: хотел бы, чтобы люди запомнили меня как верующего человека. Я принимал и победы, и поражения. Вы видели, что весь зал болел. И слава Богу. Я надеюсь, что заслужил эту публику своими выступлениями, а не трештоком или какими-то высказываниями», — заявил Емельяненко.