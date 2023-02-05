Бейдер высказался о победе над Емельяненко

"Было тяжело, ведь все ждали, что я добьюсь спокойной победы. К счастью, я сделал именно это. Когда все закончилось, мы немножко поговорили с Федором. Это была горькая радость, ведь Федор — один из моих любимых бойцов. Но я должен был сделать свою работу, и я ее сделал", - заявил Бейдер.