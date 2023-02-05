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3 часа назад

Бейдер о победе над Емельяненко: это была горькая радость

Газета.Ru

Американский боец Райан Бейдер высказался о своей победе над российским спортсменом Федором Емельяненко, который провел заключительный бой в своей карьере, передает MMA Junkie.

Бейдер высказался о победе над Емельяненко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Было тяжело, ведь все ждали, что я добьюсь спокойной победы. К счастью, я сделал именно это. Когда все закончилось, мы немножко поговорили с Федором. Это была горькая радость, ведь Федор — один из моих любимых бойцов. Но я должен был сделать свою работу, и я ее сделал", - заявил Бейдер.

Ночью 5 февраля Емельяненко проиграл американцу Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте. В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Стал известен гонорар Федора Емельяненко за последний бой в MMA

Ранее сообщалось, что российский боец, чемпион мира Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, с какими проблемами столкнулся его наставник Федор Емельяненко при подготовке к бою с американцем Райаном Бейдером.

MMA,Вадим Немков,Федор Емельяненко,
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