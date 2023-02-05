Бейдер высказался о победе над Емельяненко

Американский боец Райан Бейдер высказался о своей победе над российским спортсменом Федором Емельяненко, который провел заключительный бой в своей карьере, передает MMA Junkie.
"Было тяжело, ведь все ждали, что я добьюсь спокойной победы. К счастью, я сделал именно это. Когда все закончилось, мы немножко поговорили с Федором. Это была горькая радость, ведь Федор — один из моих любимых бойцов. Но я должен был сделать свою работу, и я ее сделал", - заявил Бейдер.
Ночью 5 февраля Емельяненко проиграл американцу Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте. В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.
Ранее сообщалось, что российский боец, чемпион мира Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, с какими проблемами столкнулся его наставник Федор Емельяненко при подготовке к бою с американцем Райаном Бейдером.