Гашек осудил чешское ТВ за трансляцию боя Емельяненко

«Вещание НХЛ с гражданами России не только отвратительно, но и является рекламой СВО. Но Nova Sport ещё выше поднял планку [показав бой Емельяненко]. Законодательно [в Чехии] нужно сделать так, чтобы мы лучше защищали себя и своих союзников», — написал Гашек в своём «твиттере».