Турнир Bellator с участием Фёдора Емельяненко собрал почти 1 млн просмотров на CBS

Стало известно, что турнир Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером, собрал 928 тысяч просмотров на телеканале CBS.

«Я рад, что мне довелось два раза посоперничать с Фёдором. Дело не в победе над ним, меня нисколько это не волнует, дело в том, что мне дважды удалось разделить клетку с такой легендой. Я рад, что стал частью этой истории», — заявил Бейдер после боя.