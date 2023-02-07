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2 часа назад

Турнир Bellator с участием Фёдора Емельяненко собрал почти 1 млн просмотров на CBS

Чемпионат.comиещё 4

Стало известно, что турнир Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером, собрал 928 тысяч просмотров на телеканале CBS.

Турнир Bellator с участием Фёдора Емельяненко собрал почти 1 млн просмотров на CBS
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Сам главный поединок вечера завершился победой американского бойца техническим нокаутом в первом раунде. После окончания боя Бейдер дал свои комментарии.

«Я рад, что мне довелось два раза посоперничать с Фёдором. Дело не в победе над ним, меня нисколько это не волнует, дело в том, что мне дважды удалось разделить клетку с такой легендой. Я рад, что стал частью этой истории», — заявил Бейдер после боя.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?

MMA,Федор Емельяненко,
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