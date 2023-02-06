Действующий чемпион Bellator Сайборг обратилась к Емельяненко

«Я твоя большая поклонница. Я начала свою карьеру, наблюдая за твоими боями. Смотрела, как ты бьёшь всех, будто на ринге ничего нет. Когда я смотрю твои бои, это мотивирует меня. И, конечно, все, что я делаю на ринге, многому я научилась у тебя, наблюдая за твоими боями. И я желаю тебе всего наилучшего… в следующей главе карьеры — в жизни, я желаю всего наилучшего», — приводит слова Сайборг Telegram-канал «Ударные новости».