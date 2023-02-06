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1 час назад

«Когда я смотрю твои бои, это мотивирует меня». Сайборг обратилась к Фёдору Емельяненко

Чемпионат.com

Действующий чемпион Bellator в женском полулёгком весе Крис Сайборг обратилась к российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко, который объявил о завершении карьеры.

Действующий чемпион Bellator Сайборг обратилась к Емельяненко
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я твоя большая поклонница. Я начала свою карьеру, наблюдая за твоими боями. Смотрела, как ты бьёшь всех, будто на ринге ничего нет. Когда я смотрю твои бои, это мотивирует меня. И, конечно, все, что я делаю на ринге, многому я научилась у тебя, наблюдая за твоими боями. И я желаю тебе всего наилучшего… в следующей главе карьеры — в жизни, я желаю всего наилучшего», — приводит слова Сайборг Telegram-канал «Ударные новости».

Напомним, 5 февраля Емельяненко сразился за чемпионский титул Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

MMA,Федор Емельяненко,
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