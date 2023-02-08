Чемпион UFC Волкановски рассказал, что скажет россиянину Махачеву во время боя

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Алекс Волкановски высказался о предстоящем титульном поединке промоушена в легком весе против россиянина Ислама Махачева. Поединок состоится 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284 в австралийской Перте. "Даже если Ислам схватит меня, даже если он повалит меня на землю, я буду счастлив, ведь я смогу прийти в норму. Даже если он проведет тейкдаун, я буду счастлив, ведь я приду в норму. Я скажу ему типа: "Эй, ну как твои делишки? Собирался легко держать меня на земле? Давай посмотрим, как теперь ты запаникуешь!" Люблю смотреть, как лица людей искажаются в этот момент", — заявил австралиец в интервью The Mac Life. Стоит отметить, что Алекс Волкановски занимает первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. 22 октября 2022 года Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. До ухода из профессионального спорта чемпионским поясом в легком весе владел другой россиянин — Хабиб Нурмагомедов. Ранее российский промоутер, глава лиги AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал два аспекта, на которые Исламу Махачеву нужно обратить внимание в поединке с Алексом Волкановски.