Рой Джонс проведет бой против экс-чемпиона UFC по правилам бокса

— Всегда хотел поработать с Роем Джонсом в каком то качестве. Он будет драться с тем, кто много раз вдохновлял меня в моей карьере. Чемпион WEC, чемпион UFC. Петтис побеждал нокаутом в нескольких весовых категориях, это безумие, что этот парень сделал за свою карьеру в ММА. Великий ударник.