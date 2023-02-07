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2 часа назад

Рой Джонс в 54 года проведет бой против экс-чемпиона UFC по правилам бокса

Матч ТВиещё 2

Американский боксер Рой Джонс младший, также имеющий российское гражданство, 1 апреля встретится с бывшим обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Энтони Петтисом.

Рой Джонс проведет бой против экс-чемпиона UFC по правилам бокса
Фото: https://admin.news.rambler.ru/compose?id=50165717&context=cluster#:~:text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-,%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%20%D0%A2%D0%92,-(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8)https://admin.news.rambler.ru/compose?id=50165717&context=cluster#:~:text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-,%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%20%D0%A2%D0%92,-(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8)

Восьмираундовый поединок пройдет в Милуоки (США) по правилам бокса. Бой состоится в рамках шоу, организованного компанией американского бойца Хорхе Масвидаля.

— Всегда хотел поработать с Роем Джонсом в каком то качестве. Он будет драться с тем, кто много раз вдохновлял меня в моей карьере. Чемпион WEC, чемпион UFC. Петтис побеждал нокаутом в нескольких весовых категориях, это безумие, что этот парень сделал за свою карьеру в ММА. Великий ударник.

Рой Джонс согласился сразиться с живой легендой, одним из лучших бойцов, спортсменов, выступающих в единоборствах, Энтони Петтисом, — отметил Масвидаль, которого цитирует boxingscene.

Джонсу 54 года, он владел чемпионскими титулами в четырех весовых категориях. На профессиональном ринге он одержал 66 побед (47 — нокаутом), потерпел девять поражений. В своем последнем бою Джонс победил Скотт Сигмона в феврале 2018 года.

Петтису 36 лет, в смешанных единоборствах он выиграл 25 поединков, потерпел 14 поражений.

Прямые трансляции турниров ММА и боксерских вечеров смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

MMA,Хорхе Масвидаль,
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