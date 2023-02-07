Рой Джонс проведет бой против экс-чемпиона UFC по правилам бокса

Американский боксер Рой Джонс младший, также имеющий российское гражданство, 1 апреля встретится с бывшим обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Энтони Петтисом.
Восьмираундовый поединок пройдет в Милуоки (США) по правилам бокса. Бой состоится в рамках шоу, организованного компанией американского бойца Хорхе Масвидаля.
— Всегда хотел поработать с Роем Джонсом в каком то качестве. Он будет драться с тем, кто много раз вдохновлял меня в моей карьере. Чемпион WEC, чемпион UFC. Петтис побеждал нокаутом в нескольких весовых категориях, это безумие, что этот парень сделал за свою карьеру в ММА. Великий ударник.
Рой Джонс согласился сразиться с живой легендой, одним из лучших бойцов, спортсменов, выступающих в единоборствах, Энтони Петтисом, — отметил Масвидаль, которого цитирует boxingscene.
Джонсу 54 года, он владел чемпионскими титулами в четырех весовых категориях. На профессиональном ринге он одержал 66 побед (47 — нокаутом), потерпел девять поражений. В своем последнем бою Джонс победил Скотт Сигмона в феврале 2018 года.
Петтису 36 лет, в смешанных единоборствах он выиграл 25 поединков, потерпел 14 поражений.
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