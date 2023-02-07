В Bellator опровергли информацию о гонораре Федора Емельяненко за бой с Бейдером

Суммы гонораров россиянина Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера по итогам боя за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе, опубликованные в СМИ, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС во вторник рассказали в Bellator.