В Bellator опровергли информацию о гонораре Федора Емельяненко за бой с Бейдером

Суммы гонораров россиянина Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера по итогам боя за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе, опубликованные в СМИ, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС во вторник рассказали в Bellator.
Ранее издание MMA Fighting cо ссылкой на Атлетическую комиссию штата Калифорния сообщило о том, что Бейдер получил за бой $150 тыс., а Емельяненко - $100 тыс.
"Эти суммы не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.
Емельяненко 5 февраля проиграл Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде. Поединок стал последним в карьере россиянина.