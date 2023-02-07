Немков рассказал о причинах поражения Емельяненко от Бейдера

Федор Емельяненко во Внуково — как он долетел и что ждет его команду.

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С момента боя Федора Емельяненко и до его прилета в московский аэропорт проходит чуть меньше 48 часов. Федор вместе с командой летит через ОАЭ и прибывает в Москву в 4 утра. В общей сложности 46-летнего бойца встречает около 10 человек. Узнать удается только Эдгара Запашного. Близкие родственники, вероятно, ждут Федора дома. Встретить Емельяненко приезжает даже менеджер родного брата, но не сам Александр. Прямого общения между ними по-прежнему нет. От интервью в аэропорту Федор отказывается. Его общение с российской прессой после боя — 126 секунд в подтрибунном помещении на арене в Инглвуде.

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Вадим Немков, секундировавший Емельяненко в поединке и удерживающий пояс чемпиона Bellator в полутяжелом весе, прощается с Федором в зоне прилета, о чем-то говорит около 30 секунд и соглашается рассказать, что происходило во время подготовки к бою против Райана Бейдера. Немков начал тренироваться с Емельяненко с 16 лет, и сейчас это привело его к статусу одного из лучших полутяжеловесов мира. Его собственный бой с Бейдером завершился за 8 минут. Немков в Bellator провел девять боев и пока никому не проиграл.

— Вы только что разошлись с Федором в аэропорту, о чем поговорили?

— Мы сначала думали, что поедем где-то здесь мороженого поедим, кофе попьем…

— Были планы на мороженое?

— Ну да, но сейчас ничего не работает, забыли, что так рано приезжаем. Просто обсудили планы на будущее. Я сейчас приеду, неделю дома побуду и Вальку Молдавскому помогать поеду. Федор сказал, что он тоже хочет подъехать в Оскол, в Белгород.

— Он продолжит тренироваться и спарринговать?

— Спарринговать — не знаю, но тренироваться будет точно.

— Устали за эту неделю, пока в США помогали Федору и Анатолию Токову?

— Больше морально опустошаешься. Стараешься помочь, чем можешь. И на тренировках, и помимо них. День боев — самая жесть. Так что сам подустал.

— Смогли о чем-то поговорить с Федором после поражения?

— Мы всегда общаемся. Так получилось — у Федора была подготовка, если так можно выразиться, слабенькая. В декабре улетали в Бахрейн, потом у него спину закусило, визу не дали, ему пришлось лететь в Армению. Вся подготовка в дороге.

— Что он сказал?

— Прямо четко не помню, но сказал что-то вроде «хотел ляпнуть — не получилось». В смысле попасть, в первом раунде закончить. Потому что, когда ты готов на 100%, сам чувствуешь, что можешь другой бой провести. А когда он понимал, что подготовка прошла не очень, то и планов драться пять раундов не было. Надо было сразу заканчивать.

— Сколько процентов от лучшей формы Емельяненко набрал во время подготовки?

— Не знаю даже. Могу сказать, что к бою с Джонсоном в Москве он был готов намного лучше.

— Не будет ошибкой сказать, что сейчас было 50% того Федора, который был с Джонсоном?

— Может быть, да.

— Почему Федор сам ездил на машине из Оскола в Москву, когда надо было лететь за визой?

— Наверное, не захотел. Просто ему так удобнее.

— Вы летели из Лос-Анджелеса в Дубай, оттуда в Москву. Федора много узнавали в дороге.

— Очень много. И в Америке, и в Дубае. В Дубае вообще было что-то с чем-то. Прямо капец, надо было охрану ставить. Я уже думал сам встать, потому что люди подходят, а некоторые вообще непонимающие. Тяжело. В самолете уже как-то попроще: там люди благодарят за карьеру, какие-то слова поддержки произносят.

— Вы должны были драться на этом турнире с Йоэлем Ромеро. На какой срок теперь перенесен ваш бой?

— С Ромеро, как мне сказали, подеремся примерно в июне, но точной даты пока нет. Так что время есть, можно залечиться и все сделать хорошо.

— Ромеро практически ровесник Емельяненко — какого уровня оппозиции от него ждете?

— Сильной оппозиции. Ромеро, мне кажется, кушает каких-то молодильных яблочек. С виду по нему не скажешь, что ему 45 лет. Буду настраиваться на серьезный бой. Нельзя на таком уровне настраиваться на легкий поединок. У меня был момент, когда я дрался с латышом в полуфинале Гран-при. Готовился нормально, но психологически вообще не парился насчет этого боя. Может, это сыграло злую шутку, когда он мне попал. Потому что, когда ты выходишь, и у тебя нет такого предстартового мандража, это плохо. А я вышел и не парился.

— У вас сильно подсела форма за последние недели?

— Пока сильно не переживаю по этому поводу, мне себя в капитальной форме держать не надо. По-любому форма просядет, потому что мне акклиматизироваться надо, веса точно упадут, если начать качаться. Функционал упадет. Но это все вернется.

— Когда вы начнете лагерь?

— В апреле, наверное. Валентин попросил слетать с ним на бой (Молдавский встретится 10 марта с Васселлом в Сан-Хосе — прим.), и потом самому можно начинать.

— Вы победили в Гран-при с призом в миллион долларов. Смогли получить эти деньги?

— Я пока получил небольшую часть, а дальше будем пытаться перевести остальное. Там свои моменты.

— Но Bellator свои обязательства выполнит?

— Да, там ничего такого нет, они готовы. Только говорите, куда скидывать.

— Вы рассказывали, что сейчас пробуете инвестировать в базу отдыха в Белгородской области. Планируете туда что-то вложить?

— Хотелось сделать там такой бизнес для души, чтобы он немного деньги приносил.

— Насколько в том районе сейчас безопасно что-то строить?