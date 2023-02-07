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37 минут назад

Бейдер опроверг информацию о гонораре за бой с Федором: «Я бы не стал драться за такие деньги»

Sports.ru

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер опроверг информацию о том, что заработал 150 тыс. долларов за бой с россиянином Федором Емельяненко.

Бейдер опроверг слухи о своем гонораре за бой с Емельяненко
Фото: Sports.ruSports.ru

«Нет, я заработал значительно больше. Я часто слышу такую фразу: «Что, Федор заработал всего 100 тыс. долларов за этот бой?» Я бы не стал драться за такие деньги.

Это моя работа. Я зарабатываю столько, что мне тяжело отказаться от продолжения карьеры. Я пока не хочу оставлять такие деньги.

У меня регулярно спрашивают про гонорары. Все, что могу сказать, – в Bellator очень хорошо к нам относятся. Я знаю, что к Федору относятся еще лучше», – сказал Бейдер.

На Bellator 290 Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде.

На самом деле Федор Емельяненко закончился больше 10 лет назад. Грустно, что не ушел раньше и сам подпортил величие

MMA,Федор Емельяненко,
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