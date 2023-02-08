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51 минуту назад

Несколько десятков борцов погибли на чемпионате Турции до 23 лет из-за землетрясения, сообщил Мамиашвили

Матч ТВ

Несколько десятков спортсменов погибли на чемпионате Турции по борьбе до 23 лет из за землетрясения, сообщил «Матч ТВ» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Несколько десятков борцов погибли на чемпионате Турции до 23 лет из-за землетрясения
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В понедельник на юго востоке Турции произошли землетрясения (магнитудой 7,7 и 7,6 балла), в результате которых погибли более 4,5 тысячи человек.

— Мы связались с нашими турецким коллегами, страшные вести приходят из Турции. У них проходил чемпионат Турции до 23 лет, несколько десятков наших турецких братьев погибли. Мы готовы оказать нашим коллегам всю возможную поддержку. Мы тоже в шоковом состоянии, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».

MMA,Михаил Мамиашвили,
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