Несколько десятков борцов погибли на чемпионате Турции до 23 лет из-за землетрясения

— Мы связались с нашими турецким коллегами, страшные вести приходят из Турции. У них проходил чемпионат Турции до 23 лет, несколько десятков наших турецких братьев погибли. Мы готовы оказать нашим коллегам всю возможную поддержку. Мы тоже в шоковом состоянии, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».