Несколько десятков борцов погибли на чемпионате Турции до 23 лет из-за землетрясения

Несколько десятков спортсменов погибли на чемпионате Турции по борьбе до 23 лет из за землетрясения, сообщил «Матч ТВ» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
В понедельник на юго востоке Турции произошли землетрясения (магнитудой 7,7 и 7,6 балла), в результате которых погибли более 4,5 тысячи человек.
— Мы связались с нашими турецким коллегами, страшные вести приходят из Турции. У них проходил чемпионат Турции до 23 лет, несколько десятков наших турецких братьев погибли. Мы готовы оказать нашим коллегам всю возможную поддержку. Мы тоже в шоковом состоянии, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».