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1 час назад

Хамзат Чимаев вызвал на бой Роберта Уиттакера

Чемпионат.com

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором бросил вызов бойцу UFC Роберту Уиттакеру.

Хамзат Чимаев вызвал на бой Роберта Уиттакера
Фото: IMAGO/Andy Rowland/Global Look PressIMAGO/Andy Rowland/Global Look Press

«Хороший парень против плохого парня. Давай сделаем так, чтобы это случилось», — написал Чимаев.

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но из-за того, что он не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

В своём последнем бою, который состоялся в начале сентября в Париже на турнире UFC Fight Night 209, Уиттакер победил единогласным судейским решением итальянского экс-претендента Марвина Веттори.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:

MMA,Кевин Холланд,Хамзат Чимаев,
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