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57 минут назад

Боец UFC Махачев может оказаться в тюрьме перед боем с Волкановски за кормление квокк

Газета.Ruиещё 1

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рискует оказаться в австралийской тюрьме за кормление карликовых кенгуру — квокк. Об этом сообщает PerthNow.

Махачева могут посадить в тюрьму Австралии из-за глупой ошибки. Видео
Фото: СкриншотСкриншот

Видео, как российский боец подкармливает квокк, появилось на официальном YouTube-канале UFC.

Как отмечает источник, людям запрещено кормить квокк, так как человеческая пища может вызвать у них проблемы со здоровьем. Также с маленькими сумчатыми зверьками нельзя вступать в физический контакт. По законам Австралии, несоблюдение правил карается уголовным преследованием и штрафом до 7,5 тысяч долларов.

12 февраля Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски на турнире UFC 284 в австралийской Перте.

Волкановски занимает первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

22 октября 2022 года Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

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