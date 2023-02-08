Махачева могут посадить в тюрьму Австралии из-за глупой ошибки. Видео

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рискует оказаться в австралийской тюрьме за кормление карликовых кенгуру — квокк. Об этом сообщает PerthNow.
Видео, как российский боец подкармливает квокк, появилось на официальном YouTube-канале UFC.
Как отмечает источник, людям запрещено кормить квокк, так как человеческая пища может вызвать у них проблемы со здоровьем. Также с маленькими сумчатыми зверьками нельзя вступать в физический контакт. По законам Австралии, несоблюдение правил карается уголовным преследованием и штрафом до 7,5 тысяч долларов.
12 февраля Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски на турнире UFC 284 в австралийской Перте.
Волкановски занимает первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
22 октября 2022 года Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.