Махачева могут посадить в тюрьму Австралии из-за глупой ошибки. Видео

Как отмечает источник, людям запрещено кормить квокк, так как человеческая пища может вызвать у них проблемы со здоровьем. Также с маленькими сумчатыми зверьками нельзя вступать в физический контакт. По законам Австралии, несоблюдение правил карается уголовным преследованием и штрафом до 7,5 тысяч долларов.