Махачев — Волкановски: где смотреть онлайн, кто фаворит, прямой эфир UFC 284

12 февраля в Перте (Австралия) состоится долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 284. Главным событием мероприятия станет бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

Фото: Betassist Betassist

телеканале «Матч ТВ» (главный кард);

телеканале «Матч Боец» (начиная с 2:00 мск);

в сервисе UFC Fight Pass. Ориентировочно бой начнётся в 8:00 мск. UFC 284 на территории России можно будет увидеть сразу несколькими способами. Турнир покажут на:

По линии букмекеров фаворитом боя является россиянин. Поставить на победу Ислама можно с коэффициентом 1.22. Успех Волкановски идёт за 4.60, а ничейный результат оценивается ставкой в 65.0.

Волкановски является обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг). Для этого боя австралиец поднялся в лёгкий вес (до 70 кг), где чемпионским поясом владеет Махачев.