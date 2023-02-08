Махачев — Волкановски: где смотреть онлайн, кто фаворит, прямой эфир UFC 284

12 февраля в Перте (Австралия) состоится долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 284. Главным событием мероприятия станет бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.
По линии букмекеров фаворитом боя является россиянин. Поставить на победу Ислама можно с коэффициентом 1.22. Успех Волкановски идёт за 4.60, а ничейный результат оценивается ставкой в 65.0.
Волкановски является обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг). Для этого боя австралиец поднялся в лёгкий вес (до 70 кг), где чемпионским поясом владеет Махачев.
В своём последнем бою, состоявшемся в июле 2022 года на турнире UFC 276, Волкановски одержал уверенную победу над американцем Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил чемпионский титул. Махачев предыдущий бой проводил в октябре прошлого года на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою того турнира Ислам удушающим приёмом во втором раунде победил бразильца Чарльза Оливейру и впервые завоевал чемпионский титул.