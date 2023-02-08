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33 минуты назад

Махачев — Волкановски: где смотреть онлайн, кто фаворит, прямой эфир UFC 284

Betassist

12 февраля в Перте (Австралия) состоится долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 284. Главным событием мероприятия станет бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

Махачев — Волкановски: где смотреть онлайн, кто фаворит, прямой эфир UFC 284
Фото: BetassistBetassist
Ориентировочно бой начнётся в 8:00 мск. UFC 284 на территории России можно будет увидеть сразу несколькими способами. Турнир покажут на:
  • телеканале «Матч ТВ» (главный кард);
  • телеканале «Матч Боец» (начиная с 2:00 мск);
  • в сервисе UFC Fight Pass.

По линии букмекеров фаворитом боя является россиянин. Поставить на победу Ислама можно с коэффициентом 1.22. Успех Волкановски идёт за 4.60, а ничейный результат оценивается ставкой в 65.0.

Волкановски является обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг). Для этого боя австралиец поднялся в лёгкий вес (до 70 кг), где чемпионским поясом владеет Махачев.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле 2022 года на турнире UFC 276, Волкановски одержал уверенную победу над американцем Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил чемпионский титул. Махачев предыдущий бой проводил в октябре прошлого года на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою того турнира Ислам удушающим приёмом во втором раунде победил бразильца Чарльза Оливейру и впервые завоевал чемпионский титул.

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