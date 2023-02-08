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2 часа назад

Члену команды Махачева грозит штраф за кормление квокк в Австралии

Чемпионат.com

Члену команды чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева грозит штраф за кормление квокк (короткохвостых кенгуру) в Австралии. Об этом сообщает Perth Now.

Члену команды Махачева грозит штраф за кормление квокк в Австралии
Фото: UFC RussiaUFC Russia

В Австралии по закону запрещено кормить квокк, поскольку любая пища, которую они добыли не сами, может нанести им вред.

В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. В ночь на 12 февраля российскому бойцу предстоит первая защита титула. Махачев встретится с чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски. В активе Ислама Махачева 23 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 поединках в ММА.

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