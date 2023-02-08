Махачев: Макгрегор принимает алкоголь и наркотики

«Я думаю, для Чендлера этот бой — последний. Он просто хочет заработать денег и уйти. Если он проиграет, то UFC следует его вышвырнуть. Сколько раз он проигрывал? Конор подойдет к бою в плохой форме. Он принимает много наркотиков, алкоголя», — сказал Махачев.