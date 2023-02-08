Махачев: Макгрегор принимает алкоголь и наркотики

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Ислам Махачев поделился мнением о предстоящем бою между коновом Макгрегором и Майклом Чендлером. Его слова передает ESPN.
«Я думаю, для Чендлера этот бой — последний. Он просто хочет заработать денег и уйти. Если он проиграет, то UFC следует его вышвырнуть. Сколько раз он проигрывал? Конор подойдет к бою в плохой форме. Он принимает много наркотиков, алкоголя», — сказал Махачев.
Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал, когда пройдет бой между Макгрегором и Чендлером.
Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.
В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.