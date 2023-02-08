Член команды Махачева оказался под угрозой тюрьмы за кормление квокк в Австралии

Фото: UFC UFC

Члену команды российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева грозит наказание за кормление квокк в Австралии. Об этом сообщает Perth Now.

Мужчина оказался под угрозой тюремного заключения сроком до пяти лет, так как в стране кормление редких животных, в том числе квокк, запрещено на законодательном уровне. Кроме того, на него может быть наложен штраф в размере 35 тысяч долларов.

В Австралии Махачев готовится к поединку с представителем страны Александром Волкановски. Спортсмены встретятся в ночь на 12 февраля. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский титул.