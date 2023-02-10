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39 минут назад

Чемпион UFC Махачев опроверг уход Хабиба из индустрии ММА

Газета.Ruиещё 3

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев рассказал, что Хабиб Нурмагомедов поддерживает его, интересуется его тренировками, а также жизнью MMA.

Чемпион UFC Махачев опроверг уход Хабиба из индустрии ММА
Фото: СоцсетиСоцсети

Ранее Хабиб объявил о своем уходе из индустрии ММА, сделав сделав репост записи, в которой говорилось, что он хочет больше времени уделять семье.

«Каждое утро он задает вопросы: «Какой вес, что сделали, как потренировались, с кем спарринговали?» Мы постоянно на связи.

Сейчас многие качают, что он ушел из MMA. Нет, он просто перестал летать. Вот сейчас он приехал бы сюда, [в Австралию]. Это получается, месяц он не дома, без семьи. Но он так же в MMA, так же заботится о всей команде и переживает», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Ислам Махачев в ночь на 12 февраля по московскому времени сразится с австралийским бойцом Алексом Волкановски. Их бой стане лавным событием турнира UFC 284, который пройдет в австралийском Перте.

Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. В случае успеха он станет обладателем поясов в двух весовых категориях, поскольку Волкановски владеет титулом в полулегком весе. На счету Махачева 23 победы в профессиональной карьере и одно поражение.

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