Чемпион UFC Махачев опроверг уход Хабиба из индустрии ММА

«Каждое утро он задает вопросы: «Какой вес, что сделали, как потренировались, с кем спарринговали?» Мы постоянно на связи.



Сейчас многие качают, что он ушел из MMA. Нет, он просто перестал летать. Вот сейчас он приехал бы сюда, [в Австралию]. Это получается, месяц он не дома, без семьи. Но он так же в MMA, так же заботится о всей команде и переживает», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».