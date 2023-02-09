Махачев назвал лучшего бойца MMA

«Да, [австралиец Александр] Волкановски лучший боец прямо сейчас, об этом говорят рейтинги. Но я знаю, что лучшим бойцом в ММА являюсь я», — заявил Махачев. Он отметил, что обладает полным набором навыков: ударной техникой, борьбой и грэпплингом.