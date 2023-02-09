В UFC официально анонсировали поединок Холлоуэя и Аллена

Арнольд Аллен моложе своего оппонента, ему 29 лет. За свою профессиональную карьеру он победил в 19 поединках и только один раз проиграл. В прошлом году он выиграл у Дэна Хукера и Келвина Каттара. На текущий момент у британца идет серия из десяти побед подряд. Удастся ли ему продлить ее?