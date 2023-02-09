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52 минуты назад

UFC анонсировал бой Холлоуэй — Аллен

Спорт день за днемиещё 1

UFC официально анонсировал бой Макс ХоллоуэйАрнольд Аллен. Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй выйдет на ринг против четвертой строчки рейтинга спортивной организации в полулегком весе Арнольдом Алленом. Поединок состоится 16 апреля в рамках UFC Fight Night 222 в Канзас-Сити.

В UFC официально анонсировали поединок Холлоуэя и Аллена
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Максу Холлоуэю 31 год. У него 23 победы и 7 поражений в карьере. Американский боец в своем последнем противостоянии уступил Алексу Волкановски единогласным решением судей.

Арнольд Аллен моложе своего оппонента, ему 29 лет. За свою профессиональную карьеру он победил в 19 поединках и только один раз проиграл. В прошлом году он выиграл у Дэна Хукера и Келвина Каттара. На текущий момент у британца идет серия из десяти побед подряд. Удастся ли ему продлить ее?

MMA,Алекс Волкановски,Арнольд Аллен,Макс Холлоуэй,
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