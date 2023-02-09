Макгрегор и Чендлер будут тренировать ветеранов UFC

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор и трехкратный чемпион в легком весе (в Bellator MMA) Майкл Чендлер в новом сезоне The Ultimate Fighter 31 будут тренировать ветеранов, информирует журналист Коул Шелтон в Twitter.

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Под ветеранами подразумеваются те, кто ранее был уволен из лиги. Таким образом мастера будут обучать не только талантливых молодых бойцов реалити-шоу. Новый сезон The Ultimate Fighter пройдет под девизом «Ветераны против проспектов». Чендлер и Макгрегор будут наставниками лиги и в сентябре проведут между собой поединок.