Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
55 минут назад

Макгрегор и Чендлер будут тренировать ветеранов UFC

Спорт день за днем

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор и трехкратный чемпион в легком весе (в Bellator MMA) Майкл Чендлер в новом сезоне The Ultimate Fighter 31 будут тренировать ветеранов, информирует журналист Коул Шелтон в Twitter.

Макгрегор и Чендлер будут тренировать ветеранов UFC
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Под ветеранами подразумеваются те, кто ранее был уволен из лиги. Таким образом мастера будут обучать не только талантливых молодых бойцов реалити-шоу. Новый сезон The Ultimate Fighter пройдет под девизом «Ветераны против проспектов». Чендлер и Макгрегор будут наставниками лиги и в сентябре проведут между собой поединок.

Коннору Макгрегору 34 года. За карьеру он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. Майкл Чендлер на два года старше своего оппонента. За свою профессиональную карьеру он выиграл 23 боя и 8 проиграл.

MMA,Коннор Макгрегор,Майкл Чендлер,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители