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1 час назад

Уайлдер предложил Нганну провести два боя: по правилам бокса и ММА

Чемпионат.comиещё 3

Американский боксёр, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер предложил экс-обладателю пояса UFC в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну провести два поединка.

Уайлдер предложил Нганну провести два боя
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Я заинтересован в бое с Нганну, хотел бы провести его в Африке. Я знаю, что Фрэнсис идёт своим путём и горжусь им за то, что он делает, что хочет. Я очень заинтересован в поединке, так что давайте сделаем это. Два больших чёрных супергероя. Я даже думал о том, чтобы провести два боя. Сперва ты придёшь в мой спорт, а потом я приду в твой. Я серьёзно к этому отношусь. Парни из ММА приходят в бокс, и на нашей территории они слово в море с акулами. Фаворитами будут боксёры. У меня нет опыта в ММА, но если нужно, я проведу тренировки и готов пахать для этого. Может мне понравится и я перейду в ММА, буду пинать всех ногами», — сказал Уайлдер в интервью Trill Boxing Talk.

MMA,Деонтей Уайлдер,
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