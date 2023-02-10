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1 час назад

Лучший боец UFC обратился с просьбой к Махачеву перед поединком

Lenta.ruиещё 1

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски обратился с просьбой к российскому чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламу Махачеву. Его слова приводит YouTube-канал Daniel Cormier Clips.

Лучший боец UFC обратился с просьбой к Махачеву перед поединком
Фото: СоцсетиСоцсети

«Я не чувствую ничего, кроме уважения, к Исламу. Пообещай мне, что не провалишь взвешивание и останешься здоровым. И тогда потанцуем», — заявил Волкановски.

Он добавил, что очень ждал этот поединок.

8 февраля Махачев рассказал, что для него значит поединок с Волкановски.

«Я буду драться за нечто новое — право называться лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий. Я думаю, это самое лучшее. Это не просто защита» — заявил спортсмен.

Спортсмены встретятся в ночь на 12 февраля. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский титул.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.

MMA,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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