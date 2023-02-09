«Я не такой, как Бобби Грин. Я не напиваюсь и не делаю плохих вещей. Я усердно тренируюсь, поэтому он чувствует такую силу.



Все бойцы говорят, что смогут защищаться от моей борьбы, что они поднимутся на ноги, если я переведу их на землю. Но, когда начинается бой, когда я их перевожу в партер, они все чувствуют мою силу и стучат. Это не потому, что я так хорош, а потому, что я тренируюсь всю свою жизнь», — сказал Махачев на пресс-конференции.