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39 минут назад

Махачев объяснил конфуз главы UFC с его именем

Елена Прошина

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев объяснил конфуз главы организации Дэйны Уайта, который забыл имя бойца, трудностями с произношением русских букв. Его слова приводит РБК.

Махачев объяснил конфуз главы UFC с его именем
Фото:  UFC Russia UFC Russia

За неделю до боя Махачева с австралийцем Александром Волкановски Уайт не смог вспомнить имя россиянина.

«Не то что он забыл. У меня фамилия тоже нелегкая. Дэниел Кормье до сих пор мою фамилию не может нормально произнести. Перед интервью он всегда говорит: "Я правильно сказал? Вот так же надо?"» — сказал Махачев.

По его словам, особенно тяжело американцам даются буквы «х» и «ч».

«Из-за этого они делают ошибки, забывают, в этом нет ничего такого», — отметил боец.

Отвечая на вопрос о том, не чувствует ли он, что UFC хочет его поражения, Махачев заявил, что не знает как это можно почувствовать, но он так не думает.

MMA,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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