Махачев объяснил конфуз главы UFC с его именем

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев объяснил конфуз главы организации Дэйны Уайта, который забыл имя бойца, трудностями с произношением русских букв. Его слова приводит РБК.
За неделю до боя Махачева с австралийцем Александром Волкановски Уайт не смог вспомнить имя россиянина.
«Не то что он забыл. У меня фамилия тоже нелегкая. Дэниел Кормье до сих пор мою фамилию не может нормально произнести. Перед интервью он всегда говорит: "Я правильно сказал? Вот так же надо?"» — сказал Махачев.
По его словам, особенно тяжело американцам даются буквы «х» и «ч».
«Из-за этого они делают ошибки, забывают, в этом нет ничего такого», — отметил боец.
Отвечая на вопрос о том, не чувствует ли он, что UFC хочет его поражения, Махачев заявил, что не знает как это можно почувствовать, но он так не думает.